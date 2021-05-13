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Асфальтирование Московского шоссе в Самаре завершится в июне

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В Самаре приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на Московском шоссе. Заменить изношенный слой дорожной одежды на участке протяженностью 8 км стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт проезжей части на Московском шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова, стартовал 1 апреля, передает НИА «Самара». Подрядная организация выполнила фрезерование верхнего слоя, обновила трамвайное междупутье с применением литой асфальтобетонной смеси на пересечении основной магистрали с улицами Ново-Вокзальной и Врубеля, завершает устройство дополнительной полосы движения для поворота направо на проспект Масленникова. Работы по укладке верхнего слоя планируется закончить уже в июне.

Ранее в Самаре стартовал ремонт Южного шоссе, работы ведутся преимущественно в ночное время. Движение транспорта не прекращается, перекрывается только полоса, на которой идет ремонт в данный момент. Шоссе будет отремонтировано на всем его протяжении — от улицы Уральской до Южного моста. Протяженность дороги составляет свыше 5 км, а площадь работ — 92 тыс. кв. м. Завершить ремонт планируется к началу июля этого года.

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Назад. 13 мая 2021
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