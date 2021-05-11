16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

«Крылья Советов» стали обладателями кубка Первенства ФНЛ

Читали 6

В субботу, 8 мая, на стадионе «Солидарность Арена» состоялся матч Первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ), в котором сразились «Крылья Советов», уже де-факто чемпионы лиги, и «Краснодар 2». За самарский клуб, разгромивший гостей со счетом 6:0, вместе с земляками болел Губернатор Дмитрий Азаров.

Поздравляя «Крылья», которые в этом сезоне сыграли 41 матч и одержали 31 победу, Глава региона отметил роль болельщиков и поблагодарил их за горячую поддержку клуба:
«Дорогие болельщики! Я хочу поприветствовать всех, кто пришел сегодня увидеть, как наша команда в очередной раз побеждает, – обратился Дмитрий Азаров к присутствующим на трибунах.  – И во время побед, и во время непростой для команды ситуации болельщики были рядом, были настоящим «двенадцатым игроком». Спасибо!».
Губернатор отметил, что, как и все болельщики, гордится «Крыльями Советов», одержавшими триумфальную победу.
«Я счастлив, что команда с таким результатом, с такой игрой победно выходит в высший дивизион российского футбола, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.  – Давно не было такой команды. Команды, которая проявила характер, показала прекрасную игру, которая была настоящей командой победителей. Мы верили, мы знали, что победим, и это случилось!».
Свой последний матч за клуб в качестве игрока сегодня провел ветеран самарского клуба Сергей Корниленко. Буквально спустя минуту после выхода на поле он забил гол в ворота противника, доведя разницу в счете до 6:0 в пользу «Крыльев».
«Я очень счастлив, что стою сегодня здесь, именно в этой команде, с этим тренером и этими болельщиками, – сказал прославленный футболист. – Я хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Игоревича за то, что на протяжении всего сезона был с нами».
Дмитрий Азаров отметил роль Сергея Корниленко в становлении команды, вручил ему и главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину Почетные знаки «За труд во благо земли Самарской».
Следующую игру самарский клуб проведет уже 12 мая в Нижнем Новгороде. Там «Крылья» будут бороться с московским «Локомотивом» за победу в Кубке России по футболу.
«Я уверен, что у команды большое будущее. Очень надеюсь, что мы, ударно поболев и поддержав клуб 12 мая в Нижнем Новгороде, достигнем столь желанной победы в кубке», – подчеркнул Глава региона.
Также Дмитрий Азаров заверил, что приложит максимум усилий, чтобы помочь команде урегулировать все вопросы с Российским футбольным союзом (РФС) и пройти лицензирование.
«Хочу сказать, что все рекомендации, которые мы получили от РФС, понятны. В том числе, прозвучало, что у клуба есть долги, но я напомню, что эти долги имеют многолетнюю историю: набрали кредитов, купили дорогих игроков, и тогда команда «вспыхнула». Но это – не наш путь. Мы должны работать над тем, чтобы команда набирала обороты, очки, рассчитывая на свои силы, – подчеркнул Глава региона. – Верю, что для парней эта команда также дорога, как для всех самарских болельщиков, что для них «Крылья Советов» – не просто словосочетание. Они – вольные люди, им решать. Но я хотел бы, чтобы они сами принимали решение, а не кто-то это делал за них. Я очень надеюсь, что клуб, какой он есть сейчас, сохранится. Во всяком случае, я все для этого сделаю».
Версия для печати

Новости

Назад. 11 мая 2021
На реке Сок горит сухогруз, трое пострадали
Самарский пилот погиб при крушении самолета в Татарстане
Баржа с песком "наехала" на стенку шлюза
«Крылья Советов» стали обладателями кубка Первенства ФНЛ

В России и мире

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Жестокая воспитательница Шишкина осуждена в Самаре

Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему воспитателю ГКУЗ СО «Дом ребенка «Солнышко» Людмиле Шишкиной.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой в Софийском соборе будет транслироваться онлайн

В ночь с 1 на 2 мая состоится главный праздник всего церковного года, смысловой центр православного календаря – Пасха. В прошлом году праздник Воскресения Христова проходил в сложных условиях. С одной стороны – пандемия, против которой еще не создали вакцины, с другой – верующие, желающие отметить важный для них праздник с соблюдением всех традиций. Патриарх Кирилл тогда призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов.

Дмитрий Азаров: «Решения, которые озвучил сегодня Президент по поддержке системы здравоохранения, социальной защите, развитию образования и культуры, безусловно найдут горячий отклик у людей»

В среду, 21 апреля, Президент страны Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию и жителям России. Услышать главный программный документ страны в «Манеж» были приглашены члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы конфессий, общественные деятели. Самарскую область представлял Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. Почетное место в Центральном выставочном зале «Манеж» заняли врачи, фельдшеры, медсёстры, сотрудники скорой помощи.

Он и она