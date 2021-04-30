Топ-менеджеры Страхового Дома ВСК выступили на V Форуме страховых инноваций InnoIns-2021

30.04.2021 11:35 Читали 12

27 апреля Страховой Дом ВСК выступил на ежегодном Форуме страховых инноваций InnoIns-2021. Встреча лидеров страховой отрасли прошла в уже привычном дистанционном формате.

Форум посвящен подведению промежуточных итогов цифровой трансформации страховых компаний, оценке достигнутых результатов и анализу наиболее перспективных направлений. Участники также познакомились с последними достижениями из мира технологий.

В рамках мероприятия выступил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, который затронул тему изменения поведения, характера и способов взаимодействия страховщика и страхователя "Конечно, события прошлого года повлияли на поведение страхователя. Потребители стали более трепетно относиться к вопросам своего здоровья. Мы, в свою очередь, пересмотрели стратегию развития ДМС, оперативно внедрили гибкие условия страхования и предложили клиентам новые актуальные продукты с дополнительными сервисами, связанными не только с коронавирусом (тестирование, вакцинация, постковидная реабилитация), но и продукты с дистанционными сервисами Well-being (здоровое питание, фитнес, йога, услуги психолога). Такими продуктами наши клиенты стали пользовать в 5 раз чаще. Благодаря нашим стратегическим решениям нам удалось на падающем рынке ДМС получить рост портфеля плюс 28,6%", — с таких данных начал свое выступление Александр Тарновский.

По его словам, продолжается устойчивый рост использования онлайн-сервисов — от сервиса телемедицины до страхования автомобиля. И конечно же, возросла популярность дистанционного урегулирования, в том числе по каско, уже сейчас более 60% клиентов урегулируют страховые случаи по каско через мобильное приложение ВСК.

В дискуссии "Ключевые направления инновационного развития" от ВСК приняла участие Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании. Она рассказала об использовании искусственного интеллекта в страховании, отметив устойчивый тренд развития финансовых организаций, в том числе страховщиков, с помощью внедрения искусственного интеллекта. По ее словам, использование такой технологии, несомненно, выгодно для бизнеса. Искусственный интеллект дает существенный эффект в части продаж, сокращения операционных расходов, повышения маржи и, что немаловажно, улучшает и упрощает клиентский опыт, тем самым повышая лояльность потребителя.

"Уровень зрелости использования искусственного интеллекта в страховой отрасли стремительно растет. В Страховом Доме ВСК решения на основе искусственного интеллекта вносят серьёзный вклад в показатели компании: успешно масштабируются решения по оценке и прогнозировании рисков, в тарификации и борьбе с мошенничеством. Мы активно применяем искусственный интеллект в коммуникациях, продажах и операционных процессах. Например, благодаря внедрению в мобильное приложение технологии автораспознавания документов потребитель тратит всего 3 минуты вместо 10 на заполнение персональных данных во время оформления каско. Популярность услуги среди клиентов достигла 95%. А модели по склонности к спросу увеличивают продажи, так как позволяют от клиента строить процессы и предугадывать персональные предпочтения по коммуникации, цене или сервисному наполнению", — поделилась Ольга Сорокина.

В завершении форума состоялась церемония вручения премии "Эврика", которой награждаются страховые союзы и компании, внесшие наиболее заметный вклад в создание и внедрение самых новых инструментов и решений. Организаторы мероприятия отметили успехи ВСК памятной наградой "За достижения в области внедрения инноваций и передовых технологий".

Традиционно форум собирает представителей страхового бизнеса, консалтинговых и IT-компаний, представителей министерств и ведомств, а также Банка России.