Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Самаре

26.04.2021 15:50 Читали 8

В субботу, 24 апреля, три человека отравились угарным газом в Самаре, сообщает региональное ГУ МЧС.

В 20:50 сотрудником экстренных служб поступило сообщение о ЧП в жилом доме на ул. Аэродромной, 97.

Пострадали три человека: 38-летний мужчина, 33-летняя женщина и трехлетняя девочка. Женщину и ребенка госпитализировали.