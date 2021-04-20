Под Самарой самолет АН-2 задел ЛЭП

20.04.2021 19:39 Читали 15

В воскресенье, 18 апреля, в 2 км от северной окрестности села Константиновки Большеглушицкого района самолет АН-2 при разбрасывании минеральных удобрений над полями ООО "КХ Волгарь" задел линию электропередач. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в связи со случившимся 67-летний пилот принял решение о посадке воздушного судна для его осмотра, при котором было обнаружено незначительное повреждение.

Правоохранители пояснили, что на лопасти винта имеются повреждения в виде разрыва четырехугольной формы размером 3,5×4 см с деформацией металла. Линия электропередач незначительно повреждена, но обрыва нет.

В настоящее время повреждения устранены. Пилот воздушного судна и гражданское население не пострадали. По данному факту Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка.