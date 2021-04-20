Под Самарой самолет АН-2 задел ЛЭП

По данным надзорного ведомства, в связи со случившимся 67-летний пилот принял решение о посадке воздушного судна для его осмотра, при котором было обнаружено незначительное повреждение.
Правоохранители пояснили, что на лопасти винта имеются повреждения в виде разрыва четырехугольной формы размером 3,5×4 см с деформацией металла. Линия электропередач незначительно повреждена, но обрыва нет.
В настоящее время повреждения устранены. Пилот воздушного судна и гражданское население не пострадали. По данному факту Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка.