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Под Самарой самолет АН-2 задел ЛЭП

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В воскресенье, 18 апреля, в 2 км от северной окрестности села Константиновки Большеглушицкого района самолет АН-2 при разбрасывании минеральных удобрений над полями ООО "КХ Волгарь" задел линию электропередач. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в связи со случившимся 67-летний пилот принял решение о посадке воздушного судна для его осмотра, при котором было обнаружено незначительное повреждение.

Правоохранители пояснили, что  на лопасти винта имеются повреждения в виде разрыва четырехугольной формы размером 3,5×4 см с деформацией металла. Линия электропередач незначительно повреждена, но обрыва нет.

В настоящее время повреждения устранены. Пилот воздушного судна и гражданское население не пострадали. По данному факту Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка.

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Новости

Назад. 20 апреля 2021
Под Самарой самолет АН-2 задел ЛЭП
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