Детские сады, школы, сельские дома культуры: в правительстве обсудили планы по строительству соцобъектов на 2021 год

20.04.2021 10:36 Читали 16

В понедельник, 19 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона. В рамках повестки обсудили ход строительства социальных объектов, запланированных к вводу в 2021 году.

О ходе строительства доложил ВРИО министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.

«В 2021 году запланирован к вводу целый ряд значимых социальных объектов: это 9 новых детских садов, школа на 850 мест в Самаре на 5-й Просеке, 2 сельских дома культуры – в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах, легкоатлетический манеж в Тольятти, Дворец спорта в Самаре, инфекционный корпус «Сызранской городской больницы №2», детский санаторий «Волжанка», очистные сооружения «Орлов Овраг» в Самаре, частично будет проведен ремонт набережной Автозаводского района Тольятти. Практически по всем объектам работы уже ведутся», — рассказал Сергей Пичушкин.

Одним из ключевых вопросов стало строительство детских садов. В текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию 9 детских дошкольных учреждений: детский сад на 250 мест в селе Красный Яр, детский сад на 130 мест в селе Ягодном, детский сад на 150 мест в Тольятти, детский сад на 112 мест в Самаре на улице Подшипниковая, детский сад на 132 места в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и Георгия Димитрова, детский сад на 350 мест в микрорайоне «Кошелев-проект», детский сад на 300 мест в микрорайоне Южный город, детский сад на 240 мест в г. о. Жигулевск, детский сад на 240 мест в г. о. Чапаевск.

В настоящее время еще один, 10-ый детский сад в Самаре планируется ввести в эксплуатацию на базе выкупленного социального учреждения.

Дмитрий Азаров напомнил о необходимости ежедневного контроля хода строительства и четкого соблюдения сроков по каждому объекту.