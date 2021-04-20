Баскетбольная "Самара" вышла в финал Суперлиги

20.04.2021 09:54 Читали 23

БК "Самара" уверенно переиграл "Руну" в пятом матче полуфинальной серии — 91:73.

"Самара" начала встречу с нескольких потерь. Но, потихоньку разгоняясь, к середине первого периода после двух трехочковых от Айка Нваму и 5 очков подряд от Игоря Смыгина получили некоторый задел — 13:8. Игорь добавил "2+1", издали был точен Максим Дыбовский, и на последней минуте после штрафных Артемса Бутянковса разница впервые стала двузначной — 25:14.

Во второй четверти хозяев "будить" уже не пришлось. Артемс Бутянковс и Владимир Пичкуров держали гостей на дистанции в 10+. Не забывал "бомбить" кольцо москвичей Александр Винник. А Антон Глазунов, разгоняя атаки, еще и сам точно бил издали. И за две минуты до большого перерыва Айк Нваму дальним попаданием довел разницу до "+17" (46:29).

После перерыва пару минут соперники обменивались результативными атаками — а затем "Руна" стремительно подобралась на расстояние в 11 очков (55:45). Артемс Бутянковс дальним попаданием встряхнул команду и завел болельщиков, не умолкая поддерживавших "Самару". Владимир Пичкуров дважды подряд был точен в проходах, Алексей Нестеров заработал "2+1" — ближе, чем на 12 очков, хозяева москвичей не подпускали. А какой данк положил Артемс Бутянковс, подчищая промах Айка Нваму в концовке периода!

71:58 — перед заключительной десятиминуткой преимуществол "Самары" было вполне комфортным. Доведя разницу до 19 очков, наша команда доигрывала матч под неумолкающее скандирование: "Молодцы! Молодцы!"