Страховой Дом ВСК запустил многолетнее каско

19.04.2021 15:04 Читали 13

Страховой Дом ВСК реализовал возможность оформления многолетнего каско. Теперь автовладельцам доступны долгосрочные договоры страхования одного или нескольких транспортных средств.

Многолетним каско можно воспользоваться по программам классического каско, каско с франшизой и каско компакт плюс. Период страхования составляет от 12 до 36 месяцев. Рассчитать стоимость полиса можно по гибкой системе страхования транспортных средств.

При оформлении полиса на залоговый автомобиль стоимость договора будет включена в тело кредита на весь период кредитования. Это позволит избежать необходимости оплаты каско на второй и третий годы наличными средствами из своего бюджета.

Во время действия страховки для водителей предоставляется услуга эвакуации, поддержка круглосуточного колл-центра и информирование о статусе урегулирования убытка.

Покрытие включает хищение, ДТП по вине страхователя, допущенного лица или неустановленных третьих лиц, природные и техногенные факторы действие третьих лиц и пр. А при наступлении страхового события тариф на второй и третий годы страхования сохраняется.

Территория страхования — РФ, территория Европы и стран СНГ, Турция, Китай, Монголия.