Wink представляет четвертый сезон сериала "Детство Шелдона" в переводе и озвучке Кураж-Бамбей

"Детство Шелдона" — американский ситком, спин-офф популярного комедийного сериала "Теория большого взрыва". Сериал повествует о девятилетнем вундеркинде Шелдоне Купере, который приступает к обучению в средней школе Восточного Техаса. Взрослый Шелдон — один из самых популярных персонажей в "Теории большого взрыва".
В четвертом сезоне зрители узнают, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже. Три первых сезона "Детства Шелдона" в переводе Кураж-Бамбей также станут доступны 15 апреля в подписке Wink.
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