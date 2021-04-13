Wink представляет четвертый сезон сериала "Детство Шелдона" в переводе и озвучке Кураж-Бамбей

13.04.2021 12:01 Читали 18

15 апреля в Wink состоится эксклюзивная премьера четвертого сезона сериала "Детство Шелдона" в переводе и озвучке от Дениса "Кураж-Бамбей" Колесникова. Четвертый сезон состоит из 18 эпизодов, каждую пятницу в видеосервисе будут выходить две серии в новом переводе.

"Детство Шелдона" — американский ситком, спин-офф популярного комедийного сериала "Теория большого взрыва". Сериал повествует о девятилетнем вундеркинде Шелдоне Купере, который приступает к обучению в средней школе Восточного Техаса. Взрослый Шелдон — один из самых популярных персонажей в "Теории большого взрыва".

В четвертом сезоне зрители узнают, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже. Три первых сезона "Детства Шелдона" в переводе Кураж-Бамбей также станут доступны 15 апреля в подписке Wink.

В Wink представлена большая коллекция фильмов и сериалов в озвучке Кураж-Бамбей: от классической "Теории большого взрыва" до новинок кинопроката.