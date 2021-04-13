Жители Сызрани проходят вакцинацию от COVID-19 в мобильном комплексе

«Вакцинация — это наше общее дело, и мы с помощью нашего мобильного комплекса решили приблизить ее непосредственно к жителям, к объектам торговли, где горожане часто бывают, — пояснил главный врач Сызранской городской поликлиники Алексей Гайлис. – По графику вакцинация проходит и в поликлинике, но мы предложили руководству торгового центра провести совместную работу, и люди с благодарностью откликнулись. Все заинтересованы в том, чтобы сотрудники торгового центра были привиты, а граждане города могли спокойно пойти в ТЦ, зная, что тут сотрудники вакцинированы и нет опасности заражения».
К мобильному пункту на прививку пришли сотрудники и посетители торгового центра. На повторную прививку жители через 21 день могут прийти как в поликлинику, так и к торговому центру, где также будет работать мобильный комплекс.
«Я пошла в магазин и мне предложили сделать прививку, я согласилась, — рассказала жительница города Анастасия Савельева. – В октябре прошлого года я переболела пневмонией, поэтому решила, что вакцинация нужна, чтобы самой не заболеть опасной инфекцией и других не заразить».
«Шла по городу, увидела большой автобус и меня пригласили на прививку. Сделала, потому как мне некогда идти в поликлинику, а тут такая возможность подвернулась. Признаюсь, с удовольствием сделала прививку, и думаю, что надо всем сделать, чтобы остановить распространение инфекции и жить спокойно», — отметила житель Сызрани Нэлла Серкова.
По словам медицинских работников, пройти вакцинацию в мобильном комплексе просто, надо только взять с собой паспорт и СНИЛС. Сейчас городская поликлиника прорабатывает вопрос о том, чтобы мобильный пункт выезжал и в другие районы города, а также в частный сектор, чтобы сызранцы могли обезопасить себя и своих близких от заражения новой коронавирусной инфекцией.
Всего в области работают 164 прививочных пункта, в том числе 19 — на базе новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые медучреждениям региона передал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
На сегодняшний день в области привиты более 219 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию свыше 145 тысяч человек.