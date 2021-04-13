16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Правительстве региона обсудили подготовку к пожароопасному сезону

Читали 12

В понедельник, 12 апреля 2021 года, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы четырех крупнейших муниципалитетов. В рамках повестки обсудили вопросы реализации на территории области национальных проектов, подготовку к пожароопасному периоду, а также возможность участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в городах и районах региона личного состава 2-й общевойсковой Армии.

Перед началом совещания Виктор Кудряшов поздравил коллег с 60-летием со дня первого полета человека в космос.

«Этот праздник — особенный для нашего региона. Самарская область имела самое непосредственное отношение к этому событию мирового масштаба. Во многом это и обусловило сегодняшние позиции нашего региона как лидера отечественного ракетостроения», — отметил первый вице-губернатор.

Руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко доложил, что паводковая ситуация в области  развивается в соответствии с  прогнозом и находится под контролем. За период с 5 по 12 апреля в результате подъёма уровня воды на реках Кондурча, Большой Иргиз и Малый Кинель произошло подтопление 4 низководных автомобильных мостов — двух на территории Красноярского района и по одному в Кинель-Черкасском и Пестравском районах. К 12 апреля мосты в Красноярском мосту освободили от воды.

«Текущий уровень воды реки Волга у Самары составляет 28,26 метра», — доложил Олег Бойко.

На совещании обсудили меры по подготовке к  пожароопасному  периоду на территории губернии. По данным Приволжского УГМС, на этой неделе в регионе ожидается теплая погода — днём до +20. Уже с 15 апреля в регионе будет действовать особый противопожарный режим, который продлится до 15 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал председатель областного Правительства Виктор Кудряшов. В это время будет ограничено пребывание граждан в лесах, запрещен въезд в лес на автомобиле.

 Под запретом выжигание сухой травы и хвороста на территории населенных пунктов, садовых и дачных участков, а также вблизи  насаждений. За этим проследят патрули из сотрудников добровольных пожарных формирований и представителей местных органов самоуправления. Нарушителей ждут крупные штрафы.

О ходе подготовки к началу пожароопасного периода на территории губернии доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. Он рассказал, что в губернии создан территориальный пожарно-спасательный гарнизон, в котором числятся 194 профессиональные подразделения на 7517 человек и 829 единиц техники. Кроме того, в состав территориального гарнизона входят 158 добровольных пожарных команд — 841 человек и 173 единиц техники.

С 13 по 15 апреля региональное МЧС проведет командно-штабные противопожарные учения, в которых будут задействованы различные службы и ведомства. Юрий Иванов добавил, что за прошедший период нарушений при пребывании граждан в лесах региона не выявлено, лесных пожаров не зарегистрировано.

По данным министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова, ведомство разработало план тушения пожаров в 16 лесничествах губернии. К работе подготовлено 17 лесопожарных станций на 339 человек. На вооружении у специалистов система «Лесоохранитель», которая будет следить за состоянием лесов с помощью камер видеонаблюдения и своевременно определять места возгораний.

Виктор Кудряшов поручил министерству проконтролировать работу муниципалитетов по уборке мусора на прилегающих к лесам территориях.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин доложил, что с сельхозпроизводителями области провели ряд совещаний, где им подробно рассказали об особенностях и запретах пожароопасного режима в 2021 году.

«Нам важно проводить с сельхозпроизводителями очень четкую разъяснительную работу, объяснять им, что пал сухой травы необходимо сделать контролируемым, — отметил председатель Правительства, — Опашка, наличие пожарной техники, учет погодных условий, своевременное уведомление администрации о проводимых работах, — все это сведет риски к минимуму. Прошу еще раз довести до сведения руководителей сельхозпредприятий эти регламенты».

Виктор Кудряшов также обратил внимание на работу административных комиссий и потребовал активнее привлекать нарушителей к ответственности. «Прошу провести мониторинг формирования в муниципалитетах практики учета расходов, связанных с возникновением пожаров, и предъявления затем этих расходов виновникам пожаров», — добавил первый вице-губернатор.

Кроме того, участники совещания обсудили подготовку к празднованию 9 Мая. На заседании оргкомитета «Победа», которое провел накануне Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, прозвучала инициатива о проведении мероприятий с участием войсковых подразделений 2-й гвардейской общевойсковой Армии, в ряде муниципальных образований региона, наряду с  областным  центром.  По информации Юрия Иванова в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, планирует принять участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, будут задействованы вооружение и техника. В итоге праздничные торжества с участием войсковых подразделений пройдут в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулёвске, Безенчукском и Волжском районах.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 апреля 2021
На коллегии областного министерства здравоохранения обсудили уроки пандемии и поставили задачу работать на опережение
Жители Сызрани проходят вакцинацию от COVID-19 в мобильном комплексе
В Правительстве региона обсудили подготовку к пожароопасному сезону
За выходные в Самарской области выявлено 47 нетрезвых водителей

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Жители Сызрани проходят вакцинацию от COVID-19 в мобильном комплексе

В минувшую пятницу в Сызрани возле торгового центра «Монгора» работал мобильный комплекс Сызранской городской поликлиники, где могли пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции жители города. Каждого посетителя осмотрел врач, проверил параметры здоровья, температуру, артериальное давление, уровень кислорода в крови.

Парти "Новые люди" поддержала финансированием досуг для беременных в Самаре

В Самаре завершился региональный этап всероссийского конкурса "Марафон идей", который инициировала партия "Новые люди". 8 апреля из десяти финалистов жюри выбрало трех победителей, между которыми был распределен призовой фонд.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области ледоколы помогают начать навигацию

6 апреля 2021 года в Самарской области с работы ледокольного флота начался навигационный период. Дизель-электроход «Шлюзовой-145» и буксир-толкач «Портовый-13» помогли освободить протоку Рождественская воложка от ледового покрова и проложить маршрут для пассажирских теплоходов типа «ОМ».

В Самарской области сошли с рельсов четыре вагона с углем

В понедельник, 8 марта, в 19:50 на ж/д станции Правая Волга в Самарской области произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда, три из которых сошли с рельсов колесной парой, четвертый опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.

Он и она