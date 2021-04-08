ПСБ запустил тариф для бизнеса с бесплатными онлайн-платежами

08.04.2021 15:18 Читали 8

ПСБ разработал первый на рынке тариф "1% на все" для малого и среднего бизнеса, где все платежи, совершаемые через интернет или мобильный банк, а также переводы до 10 млн рублей на счета физических лиц являются бесплатными. Стоимость нового тарифа составляет 1% от общей суммы поступлений на расчетный счет, что позволит предпринимателям увеличить эффективность своего бизнеса, оплачивая банковские услуги только при обороте средств по счетам.

Для предпринимателей, которые принимают платежи по картам в рамках нового тарифа, также действует специальная комиссия по торговому эквайрингу в размере 1% и кэшбэк 10% на все покупки по бизнес-карте.

"Тариф особенно интересен небольшим компаниям, работающим в сфере обслуживания, общественного питания, магазинам мелкорозничной торговли, другим предприятиям с небольшими оборотами или с сезонностью бизнеса, когда средства необходимы в основном на поддержание деятельности. В условиях пандемии, которая оказывает значительное влияние на выручку сектора МСБ в целом и именно малого бизнеса в частности, ПСБ разработал новый тариф, в рамках которого отменил комиссии за самые востребованные банковские услуги, предоставляемые онлайн, и оставил только процент от общей суммы поступлений на расчетный счет предпринимателя, что позволит не только экономить на банковском обслуживании, но и направлять средства на развитие и поддержание бизнеса", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

Полные условия тарифа.