16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ запустил тариф для бизнеса с бесплатными онлайн-платежами

Читали 8

ПСБ разработал первый на рынке тариф "1% на все" для малого и среднего бизнеса, где все платежи, совершаемые через интернет или мобильный банк, а также переводы до 10 млн рублей на счета физических лиц являются бесплатными. Стоимость нового тарифа составляет 1% от общей суммы поступлений на расчетный счет, что позволит предпринимателям увеличить эффективность своего бизнеса, оплачивая банковские услуги только при обороте средств по счетам.

Для предпринимателей, которые принимают платежи по картам в рамках нового тарифа, также действует специальная комиссия по торговому эквайрингу в размере 1% и кэшбэк 10% на все покупки по бизнес-карте.

"Тариф особенно интересен небольшим компаниям, работающим в сфере обслуживания, общественного питания, магазинам мелкорозничной торговли, другим предприятиям с небольшими оборотами или с сезонностью бизнеса, когда средства необходимы в основном на поддержание деятельности. В условиях пандемии, которая оказывает значительное влияние на выручку сектора МСБ в целом и именно малого бизнеса в частности, ПСБ разработал новый тариф, в рамках которого отменил комиссии за самые востребованные банковские услуги, предоставляемые онлайн, и оставил только процент от общей суммы поступлений на расчетный счет предпринимателя, что позволит не только экономить на банковском обслуживании, но и направлять средства на развитие и поддержание бизнеса", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

Полные условия тарифа.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 апреля 2021
ПСБ запустил тариф для бизнеса с бесплатными онлайн-платежами
ВСК и Альфа-Лизинг защитят предпринимателей благодаря новому страховому продукту
На тольяттинском кладбище женщину убило надгробной плитой
В регион поступило более 13000 доз вакцины ГамКовидВак
Предприниматель из Самары создает «космические» обложки на паспорт
В Самарской области ледоколы помогают начать навигацию

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Предприниматель из Самары создает «космические» обложки на паспорт

Представители малого и среднего бизнеса Самарской области в создании и продвижении своих продуктов активно используют один из главных символов и статусов столицы региона – «Самара — космическая столица страны». В преддверии 60-летия со дня первого полета человека в космос такие изделия приобретают особую актуальность.

Дмитрий Азаров поздравил театр-студию «Грань» с Днем театра

В воскресенье, 28 марта, в театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра. События отметили показом премьеры этого сезона – спектакля по пьесе Евгения Шварца «Дракон». Вместе с земляками спектакль оценил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области ледоколы помогают начать навигацию

6 апреля 2021 года в Самарской области с работы ледокольного флота начался навигационный период. Дизель-электроход «Шлюзовой-145» и буксир-толкач «Портовый-13» помогли освободить протоку Рождественская воложка от ледового покрова и проложить маршрут для пассажирских теплоходов типа «ОМ».

В Самарской области сошли с рельсов четыре вагона с углем

В понедельник, 8 марта, в 19:50 на ж/д станции Правая Волга в Самарской области произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда, три из которых сошли с рельсов колесной парой, четвертый опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.

Он и она