На тольяттинском кладбище женщину убило надгробной плитой

08.04.2021 09:37 Читали 9

В субботу, 3 апреля, в четвертом часу дня на Баныкинском кладбище в Тольятти на 43-летнюю женщину упала надгробная плита, причинив ей смертельную травму головы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.