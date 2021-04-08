На тольяттинском кладбище женщину убило надгробной плитой

Для пострадавшей была вызвана "скорая", но женщина скончалась на месте происшествия.
Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
В субботу, 3 апреля, в четвертом часу дня на Баныкинском кладбище в Тольятти на 43-летнюю женщину упала надгробная плита, причинив ей смертельную травму головы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
Для пострадавшей была вызвана "скорая", но женщина скончалась на месте происшествия.
Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.