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Новый "Онлайн-переезд" — "Ростелеком" сам перевезет услуги в другую квартиру

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"Ростелеком" представляет новую версию сервиса "Онлайн-переезд", который помогает при переезде абонента на другое место жительства сохранить привычный набор домашних телеком-услуг. С момента запуска "Онлайн-переезда" в 2017 году сервисом воспользовалось уже более 150 тысяч семей.

"При переезде все мы сталкиваемся с множеством хлопот. "Ростелеком" снимет часть из них, решив все вопросы по переносу домашних услуг связи и сэкономив не только время, но и деньги. Обновленный "Онлайн-переезд" стал удобнее, получил новый привлекательный дизайн и упрощенный интерфейс, доработанный на основе обратной связи от абонентов. Хочется пожелать, чтобы переезды наших клиентов были связаны только с улучшением жилищных условий и оставляли положительные эмоции от нашего сервиса, который организует на новом месте привычные телеком-услуги", — отметил директор продуктового офиса "Доступ, голос и услуги виртуального оператора" компании "Ростелеком" Артем Черменин.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно оформить заявку на сайте "Ростелекома". После этого сотрудники компании свяжутся с ним и помогут организовать переезд интернета, IPTV и домашнего телефона на новый адрес. В заявке нужно указать адреса выезда и въезда (если новый адрес уже известен), предпочтительные даты отключения и подключения услуг. На сайте можно отслеживать выполнение заявки. В обновленной версии сервиса стало удобнее оформить заявку, также проще вводить данные благодаря новой адресной базе — система сама предложит нужное название по первым буквам названия населенного пункта и улицы.

В рамках сервиса "Онлайн-переезд" у абонента сохранится история покупок и бонусов, а также необходимое оборудование (роутер и/или ТВ-приставка) со своими настройками. После переезда в течение двух месяцев клиенты "Ростелекома" получат 50% скидку на абонентскую плату.

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Новости

Назад. 06 апреля 2021
Новый "Онлайн-переезд" — "Ростелеком" сам перевезет услуги в другую квартиру
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