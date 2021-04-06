ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов усиленной подписью в мобильном приложении для бизнеса

06.04.2021 12:02 Читали 13

ПСБ первым на рынке запустил пилотное решение для бизнеса, позволяющее предпринимателям подписывать транзакции и финансовые документы внутри мобильного банка с помощью биометрических данных, сохраненных владельцем на мобильном устройстве: подтверждение операции происходит по отпечатку пальца или с помощью взгляда на экран, не выходя из приложения.

Новое решение значительно упрощает клиентский путь в цифровых каналах — все транзакции и финансовые документы подписываются усиленной электронной подписью, сформированной согласно стандартам криптографической защиты информации, непосредственно из мобильного приложения "PSB Мой Бизнес", без переходов в другие приложения, что сокращает количество действий внутри одной операции и повышает безопасность платежей.

"ПСБ постоянно работает над повышением качества, удобства и надежности услуг для своих клиентов, поэтому мы внедряем наилучшие решения, доступные на рынке цифрового банкинга, который, по нашему мнению, является драйвером развития клиентского обслуживания. Проект, реализованный совместно с SafeTech и КриптоПро на базе модуля аутентификации myDSS, позволяет не только повысить безопасность проведения платежей в интернете и мобильном банке, но и значительно упрощает клиентский путь, связанный с подтверждением транзакций и заверением документов в цифровых каналах: теперь это можно делать с помощью мобильного телефона одним касанием или взглядом", — отметил Иван Паткин, директор департамента электронного бизнеса ПСБ.

Клиенты ПСБ, участвовавшие в тестировании, уже смогли оценить преимущества этого решения, в ближайшее время оно будет доступно всем пользователям мобильного приложения "PSB Мой Бизнес".