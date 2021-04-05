Самарский облсуд выпустил по УДО мать, убившую своего ребенка

05.04.2021 21:15 Читали 17

31-летняя жительница п. Приютово Белебеевского района Башкортостана Валентина Андреева, отбывающая десятилетний срок в самарской колонии ИК-15 за убийство своего двухлетнего сына, может условно-досрочно выйти на свободу. Такое решение приняла на днях апелляционная инстанция Самарского областного суда, отменившая по жалобе осужденной постановление суда Куйбышевского района, который ранее отказал ей в освобождении.

Как следует из приговора Верховного суда республики Башкортостан от 23 ноября 2011 г., Валентина Андреева, родившая в январе 2009 г. сына, не слишком утруждала себя материнскими хлопотами. С мая 2010 г. она систематически употребляла спиртное и избивала своего малыша.

Ночью 16 марта женщина у себя дома не менее пяти раз ударила сына руками по голове и телу, причинив ему в том числе закрытую черепно-мозговую травму. А когда ребенок расплакался, женщина пришла в ярость и решила его убить. Она зажала нос и рот мальчика руками и удерживала так до тех пор, пока не поняла, что он умер.

В итоге Валентину Андрееву обвинили в убийстве ребенка (п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании (п "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

В судебном процессе женщина полностью признала свою вину. И суд приговорил ее к 10 годам заключения в колонии общего режима с ограничением свободы после освобождения на срок 1 год. Ее срок по приговору суда должен закончиться 10 ноября 2021 года.

Женщина отбывает наказание в самарской ИК-15 в п. Кряж. Она подала ходатайство об УДО в Куйбышевский районный суд, который отказал в его удовлетворении. Андреева успешно обжаловала это постановление в Самарский областной суд постановление суда Куйбышевского района отменил и ее ходатайство об УДО удовлетворил, освободив от отбытия наказания раньше назначенного срока на 7 месяцев и 15 дней.