Пятый хет-трик Ивана Сергеева и одиннадцатая крупная победа "Крыльев"

05.04.2021 08:05 Читали 7

В 34 туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Арене" принимали ивановский "Текстильщик". С первых минут самарцы завладели инициативой и своё преимущество воплотили в гол на 25 минуте встречи. На передачу Никиты Чернова в штрафную откликнулся Иван Сергеев, который принял мяч на грудь, а вторым касанием отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0. На 38 минуте игры голевую передачу на свой счет записал Рикарду Алвеш, которую в одно касание замкнул Иван Сергеев, его удар в дальний угол довел счет до 2:0. На 52 минуте Иван Сергеев реализовал выход один на один – 3:0. На 86 минуте после передачи Владислава Сарвели отличился Егор Голенков и установил окончательный счет – 4:0.

Иван Сергеев, забив 32-ой гол, побил рекорд футбольной национальной лиги, установленный Русланом Мухаметшиным за "Мордовию" в сезоне 2011/12. Рекорд второго по силе дивизиона страны принадлежит Андрею Федькову, забившему в 2004 году за грозненский "Терек" в Первом дивизионе 38 голов.

Иван Сергеев забивает 7 матчей подряд, 10 раз огорчив соперников.

Иван Сергеев забил пятый в сезоне хет-трик – это новый рекорд ФНЛ. Отметим, что в матче первого круга против "Текстильщика" (3:0) Иван также отметился хет-триком.

Егор Голенков забил свой 12 гол в сезоне, при этом, как и сегодня, 8 раз выходя на замену.

"Крылья Советов" одерживают девятую подряд победу и повторяют рекорд ФНЛ, принадлежащий московскому "Торпедо".

Эта победа стала для "Крыльев" одиннадцатой с крупным счетом в текущем сезоне.

Богдан Овсянников провел свой шестой матч за "Крылья" в первенстве ФНЛ, и, как в предыдущих матчах, оставил ворота самарцев в неприкосновенности. Всего ворота нашей команды оставались "сухими" 20 матчей в сезоне.

Следующий матч "Крылья" проведут в рамках 1/4 финала Бетсити – Кубка России. В четверг, 8 апреля, самарцы на "Солидарность Арене" принимают московское "Динамо. Начало игры в 18:30. Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".