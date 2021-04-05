Пятый хет-трик Ивана Сергеева и одиннадцатая крупная победа "Крыльев"

Иван Сергеев, забив 32-ой гол, побил рекорд футбольной национальной лиги, установленный Русланом Мухаметшиным за "Мордовию" в сезоне 2011/12. Рекорд второго по силе дивизиона страны принадлежит Андрею Федькову, забившему в 2004 году за грозненский "Терек" в Первом дивизионе 38 голов.
Иван Сергеев забивает 7 матчей подряд, 10 раз огорчив соперников.
Иван Сергеев забил пятый в сезоне хет-трик – это новый рекорд ФНЛ. Отметим, что в матче первого круга против "Текстильщика" (3:0) Иван также отметился хет-триком.
Егор Голенков забил свой 12 гол в сезоне, при этом, как и сегодня, 8 раз выходя на замену.
"Крылья Советов" одерживают девятую подряд победу и повторяют рекорд ФНЛ, принадлежащий московскому "Торпедо".
Эта победа стала для "Крыльев" одиннадцатой с крупным счетом в текущем сезоне.
Богдан Овсянников провел свой шестой матч за "Крылья" в первенстве ФНЛ, и, как в предыдущих матчах, оставил ворота самарцев в неприкосновенности. Всего ворота нашей команды оставались "сухими" 20 матчей в сезоне.
Следующий матч "Крылья" проведут в рамках 1/4 финала Бетсити – Кубка России. В четверг, 8 апреля, самарцы на "Солидарность Арене" принимают московское "Динамо. Начало игры в 18:30. Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".