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ПСБ снижает ставки по ипотеке на вторичном рынке

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ПСБ запустил акцию "Быстрый выход на сделку" при покупке жилья на вторичном рынке и оформлении кредита в течение 30 дней с момента одобрения банком ипотечной заявки.

В рамках акции клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 7,89% при покупке квартиры по договору купли-продажи у партнеров банка — крупнейших агентств недвижимости и застройщиков. Для клиентов, которые предпочитают самостоятельный поиск недвижимости, ставка снижена до 8,44%.

Также снижены ставки для клиентов, оформляющих ипотеку на сумму более 10 млн рублей, — до 7,77% годовых в рамках акции "Крупная сумма".

Оба предложения действуют до 15 апреля 2021 года во всех регионах присутствия банка.

"Мы видим увеличение спроса на ипотеку на вторичном рынке. Это связано отчасти с недостатком предложения новостроек в ряде регионов, кроме того, многие заемщики предпочитают купить готовое жилье, чтобы сэкономить время и деньги на ремонт и обустройство квартиры. ПСБ улучшает условия по всем востребованным ипотечным программам: в марте банк снизил ставку по ипотеке с господдержкой на первичном рынке и параллельно мы запускаем акцию с пониженными ставками на покупку вторичного жилья", — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, поддерживает развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации "Союз Машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России" и является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.

Ставка 7,89% годовых в рублях по программе "Вторичный рынок" применяется для держателей зарплатных карт банка, работников оборонно-промышленного комплекса и клиентов премиального пакета ОРС. При покупке квартиры у партнеров сегмента "Platinum PSB" ставка — 7,99%. При покупке квартиры у партнеров сегмента "Gold PSB" ставка -8,19%. Для остальных категорий клиентов ставка 8,59%. В случае заключения кредитного договора в течение 30 дней с даты принятия Банком решения о выдаче кредита, но не позднее 15 апреля 2021 года, процентная ставка при покупке квартиры у партнеров сегмента "Platinum PSB" — 7,89%, у партнеров сегмента "Gold PSB" — 8,04%, для остальных категорий клиентов — 8,44%. Минимальная сумма кредита — 500 тыс рублей. Максимальная сумма кредита — до 30 млн рублей. Срок кредита — от 3 до 25 лет. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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Назад. 05 апреля 2021
ПСБ снижает ставки по ипотеке на вторичном рынке

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