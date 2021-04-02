02.04.2021 10:40 Читали 8

Благоустройство Детского парка в Кинеле будет продолжено в этом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Это общественное пространство в центре города всегда было притягательно для жителей, но требовало комплексного благоустройства. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» началась его поэтапная реконструкция. В 2018 году был установлен детский игровой комплекс с центральным элементом «Песочница-яхта», установлена велодорожка, а также отремонтировано освещение, заменены лавочки.

В 2019 году в рамках нацпроекта была построена детская зона «Кораблик» с различными элементами для детского досуга, а также детская игровая площадка «Крепость». На площадке было установлено большое количество детского оборудования, благоустроены клумбы с многолетними растениями и валунами. Кроме того, в парке была построена велоскейт-зона для любителей активного отдыха и спорта. В прошлом году здесь появилась еще детская площадка для активных игр и сухой пруд.

В этом году стартует заключительный этап благоустройства Детского парка – установка уличных тренажеров для возможности заниматься спортом на свежем воздухе.

Сейчас этот парк — одно из самых популярных мест среди жителей для встреч, прогулок, фотосессий, общения, занятий спортом.

«Парк востребован в любое время года. Здесь можно зимой кататься с горки, на коньках, летом – на велосипеде. А качели не оставляют равнодушными ни детей, ни даже взрослых», — отмечает жительница Кинеля.

Именно в этом заключается суть федерального проекта «Формирование комфортной городское среды» — комплексный подход при активном участии жителей. За несколько лет реализации федерального проекта под контролем Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области преобразились сотни общественных и более тысячи дворовых территорий.

Напомним, каждый, кто хочет принять участие в благоустройстве и развитии городской среды в регионе, может с 26 апреля по 30 мая проголосовать на единой онлайн-платформе 63.gorodsreda.ru за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Именно жителям будут выбирать территории, которые нуждаются в преображении.