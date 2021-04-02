Стартовал прием заявок на Всероссийский парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»

02.04.2021 13:38 Читали 13

2 апреля стартовал прием заявок на участие во Всероссийском парафестивале «Театр — территория равных возможностей». Он продлится до 31 мая.

Ознакомиться с Положением о Всероссийском открытом парафестивале «Театр – территория равных возможностей» и скачать заявку на участие можно на официальной странице парафестиваля в социальной сети «Вконтакте», а также на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Второй Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» пройдет в Самаре с 20 по 23 сентября 2021 года. Это показы инклюзивных спектаклей в области театрального искусства, драматического и невербального театра. К участию приглашаются инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные проекты, находящиеся на территории субъектов Российской Федерации, в спектаклях которых, представленных на фестиваль, участие артистов с инвалидностью составляет не менее 50%.

Театральный парафестиваль, который впервые был реализован в 2019 году при поддержке Правительства области и лично Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, имел важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идею проведения парафестиваля поддержала Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Заявки на участие можно подать по электронной почте parafest@yandex.ru. По всем вопросам, касающимся парафестиваля, можно обращаться по телефону 8 (846) 337-77-48.

До 1 августа экспертный совет определит 15 театров – лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.