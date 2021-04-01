ПСБ первым на рынке запускает чат-банк для бизнеса в мессенджере

01.04.2021 15:38 Читали 23

ПСБ запустил пилот уникального для российского рынка сервиса — чат-банк для бизнеса на платформе мессенджера Telegram, который консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка без обращения в колл-центр ПСБ, а в дальнейшем позволит проводить банковские операции напрямую в мессенджере.

На начальном этапе в чат-банке предпринимателям будет доступен информационный функционал, связанный с отображением остатка на расчетном счете, получением выписки по нему и возможностью делиться реквизитами с партнерами по бизнесу. Также чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, сможет консультировать любого клиента, открывшего расчетный счет в ПСБ, по наиболее востребованным банковским продуктам и услугам.

В дальнейшем клиенты смогут получать информацию об остатке на счете и выписку по нему, выставлять счет контрагенту, создавать и проводить платежи, используя электронную облачную подпись, также чат-банк может быть реализован и в других популярных мессенджерах.

"По нашим оценкам доля счетов, которые клиенты ПСБ направляют своим контрагентам через мессенджеры, составляет около 55%, поэтому мы хотим предоставить малому и среднему бизнесу уникальный клиентский опыт, связанный с расчетами со своими партнерами — например, в несколько кликов оплатить счет, не покидая привычный для них канал общения. Это упростит финансовое взаимодействие между контрагентами и сократит время на проведение операций, при этом будет соблюдаться принцип омниканальности, так как все операции будут отображаться в интернет-банке и в мобильном приложении "PSB Мой бизнес", — сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент-директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.