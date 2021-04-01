"Ростелеком" лидирует по количеству установленных камер облачного видеонаблюдения

01.04.2021 10:08 Читали 18

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило итоги исследования рынка облачного видеонаблюдения (ОВН) в России и прогноз на ближайшие пять лет. В сегменте облачного видеонаблюдения, согласно исследованию, лидирующие позиции по количеству установленных камер ОВН занимает компания "Ростелеком" с долей 23%. Как отмечает TelecomDaily, "Ростелеком" почти в два раза опережает второго по этому показателю игрока рынка.

Как отмечается в исследовании, на рынке облачного видеонаблюдения за последние два года произошел резкий скачок. Несмотря на некоторое снижение темпов роста в 2020 году, общее число принадлежащих операторам камер ОВН, обслуживающих юрлиц, практически удвоилось за два года: 158,2 тыс. в 2018 году, около 280 тыс. в 2019 году, 320 тыс. в 2020 году. Как ожидается, в 2021 году количество камер увеличится до 350 тыс.

"Облачное видеонаблюдение является для нас стратегически важным направлением бизнеса, где у нас всегда было право на успех. Поэтому два года назад мы сформировали новую команду и инвестировали в развитие. Как результат — трехкратный рост по сравнению с прошлым годом и первое место на рынке", — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента компании "Ростелеком" Денис Рябченков.

Облачное решение "Ростелекома" может быть предоставлено как в виде готового к использованию коробочного решения для малого и среднего бизнеса, которое позволяет с минимальными затратами развернуть видеонаблюдение с функцией видеоаналитики на любом количестве объектов без существенных капитальных затрат, так и в виде отраслевых решений, разработанных специально под требования заказчика.

"Существует постоянно растущая потребность рынка в создании нишевых решений с применением видеонаблюдения и видеоаналитики: от автоматического мониторинга наличия средств индивидуальной защиты на производстве, оценки здоровья поголовья животноводства до автоматического мониторинга надлежащего содержания контейнерных площадок для сбора мусора и своевременности его вывоза. Поэтому мы с самого начала развивали нашу платформу видеонаблюдения так, чтобы создание новых решений на ее базе занимало минимальное время и мы могли максимально оперативно продемонстрировать нашим заказчикам готовый результат. Итоги 2020 года показывают, что у нас это получилось", — сказал директор продуктового офиса "Видеонаблюдение" корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Владимир Еремеев.