61-летний мужчина забаррикадировался в своем коттедже и отстреливался 10 часов

31.03.2021 17:03 Читали 27

В подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки утром 30 марта началась стрельба — мужчина, к которому полицейские пришли с обыском, забаррикадировался в доме и открыл огонь. Осада здания продолжалась весь день. Что толкнуло стрелка на этот шаг и что грозит за подобное преступление — в материале «Известий».

Что случилось в Новых Вешках

Около 11:00 полицейские пришли осмотреть дом 61-летнего Владимира Барданова, которого подозревали в торговле оружием. Обыск был санкционирован судом, постановление о проведении осмотра жилого помещения полицейские предъявили жене Барданова. Но как только они попытались войти на участок, его владелец забаррикадировался в здании и открыл огонь. Также у него имелось две гранаты, которые он бросил в сотрудников Росгвардии, одна из них взорвалась.



В доме 10 по улице Прибрежной, где укрылся стрелявший, также находились его дочь с мужем и ребенком. Стрелок всех выпустил. Когда стало известно, что он остался в доме один, спецназ оценил обстановку с помощью дрона и подогнал броневик, под прикрытием которого начался штурм здания.

Во время штурма в доме раздавались взрывы и был виден дым — сообщалось, что стрелок поджег свою оружейную комнату. Одного из бойцов пришлось госпитализировать — во время операции пуля отрикошетила ему в ногу.

Задержание, по словам спецназовцев, осложнялось непростой обстановкой на местности — открытое пространство и близость жилых домов. Стрелок в свою очередь занял удобную позицию и сдаваться не собирался. Сын Барданова пытался вести с ним переговоры, но безуспешно.

На восьмом часу осады в доме стрелка вновь начался пожар — по сообщению правоохранителей, хозяин поджег лестницу, чтобы бойцы не смогли до него добраться. После этого дом Барданова начали обстреливать из гранатомета ГМ-94 термобарическими гранатами - здание загорелось. Пожарных к нему из соображений безопасности не подпустили.

Владимир Барданов сдаваться отказался и остался в горящем здании, стрельба прекратилась.

К 21:00 боевая операция закончилась, спецназ покинул место перестрелки.

Что известно о стрелке

Барданов — человек непростой и небедный, он проживал в элитном доме в самом начале Кутузовского проспекта, окна его выходят на Москва-реку. Здесь в свое время жил поэт Александр Твардовский, а также другие знаменитые люди. Хотя, по данным «Известий», стрелок коренным москвичом не является — он родился в Самарской области.

В молодости, когда Барданов переехал в Москву, у него были серьезные неприятности с законом. По данным источника в правоохранительных органах, еще в советское время он был известен милиции как фарцовщик-спекулянт. Позже он привлекался за хищения и даже находился в розыске за мошенничество. Круг общения у него был соответствующий - уголовники, наркоманы. По данным телеграм-каналов, Барданов находится в федеральном розыске за кражу часов по предварительному сговору группы лиц, а также привлекался к ответственности по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

По предварительным данным, на него зарегистрированы пять единиц нарезного оружия и одно травматическое. По сведениям МВД, у стрелявшего имеется целый арсенал охотничьих гладкоствольных и нарезных ружей, а также травматические пистолеты. В телеграм-каналах также сообщается, на Барданова зарегистрировано несколько машин и мотоциклов: Harley-Davidson, Kawasaki, Honda, несколько BMW, Infiniti и Toyota Land Cruiser.

По данным источников «Известий», на человека со сходными данными были зарегистрированы три коммерческие компании, занимающиеся оптовой торговлей, все они сегодня не действуют. По словам соседей, он владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированы в последние 2–3 года. На его участке содержался целый зоопарк — тигры, пумы, крокодилы, обезьяны и медведь. Также, по словам бывшего зятя, у него были коровы и бараны. Соседи говорят, что его ЧОП когда-то следило за порядком в зоопарке, откуда он и брал животных.

Супруга Барданова, возможно, бывшая — владелица прибыльного предприятия, торгового дома «Русское раздолье» у метро «Сокольники». По данным налоговой службы, чистая прибыль предприятия в 2020 г. составила более 30 млн рублей.

По сведениями из базы Федеральной службы судебных приставов, стрелок задолжал 148 тыс. рублей по налогам.

У Барданова двое детей - взрослые сын и дочь.

Что грозит за такое преступление

Барданов стрелял в сотрудников правоохранительных органов из автоматического оружия. Приобретение гражданами такого оружие в нашей стране незаконно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По этой статье преступнику может грозить пожизненное лишение свободы.

Если бы мужчина не оказывал сопротивление при задержании, ему бы грозил небольшой срок по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия».

По мнению директора благотворительного учреждения «Право и порядок», полковника запаса МВД России Олега Иванникова, действия стрелка заслуживают самого сурового наказания — до 22 лет лишения свободы, так как это акт экстремизма.

— Свои преступные действия он заранее подготовил, продумал, и вообще они могли бы привести к большому количеству жертв, — пояснил он в беседе с «Известиями». — Хранить такое количество оружия, которое обнаружено у стрелка, допустимо по нашему законодательству. Дабы не ущемить права гражданина на коллекционирование, законодательная база РФ не предусматривает определенное количество оружия на владение, но, на мой взгляд, если есть более трех стволов, то это уже должно привлекать определенное внимание сотрудников правоохранительных органов.

Кто живет в элитном поселке

Территория коттеджного поселка на протяжении всей операции была перекрыта, туда никого не впускали и оттуда не выпускали. Жителей просили не выходить из домов до завершения штурма.

Новые Вешки — элитное поселение, которое позиционируется как «уникальное пространство, где живут современные, целеустремленные и успешные предприниматели, высококлассные специалисты, госслужащие, спортсмены, звезды эстрады, актеры театра и кино», — находится в 2 км от МКАД к северу от Москвы, неподалеку от Мытищ. В нем проживают 450 семей. Это закрытая охраняемая территория, стоимость домов здесь начинается от 51 млн рублей.