ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом и предприятиями сектора в рамках форума-выставки "ГОСЗАКАЗ"

"Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников — позитивный сценарий повышения экономической эффективности предприятий ОПК. Мы ведем постоянный диалог с участниками рынка, помогаем оборонным компаниям взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента. Сегодня мы на конкретных примерах рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются представители частного бизнеса, участвуя в проектах диверсификации. По итогам сформируем ряд инициатив, которые будут стимулировать компании к развитию гражданского направления", — отметил Антон Дроздов, руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ.
Объем выпуска высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями ОПК должен быть увеличен до 50% к 2030 г. Все эксперты круглого стола сошлись во мнении, что только при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса эти задачи выполнимы. ПСБ как опорный кредитно-финансовый институт для сектора ОПК продолжит выступать центром компетенции при взаимодействии со всеми участниками рынка.
ПСБ продолжает поддерживать развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации "Союз Машиностроителей России". В ноябре 2020 года председатель ПСБ Петр Фрадков был включен в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России", кроме того, он является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.