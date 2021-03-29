Па факту смерти женщины, на которую упал снег с крыши, возбуждено уголовное дело

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.
Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении СКР по Самарской области.