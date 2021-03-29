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Па факту смерти женщины, на которую упал снег с крыши, возбуждено уголовное дело

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28 марта примерно в 21:30 с крыши дома, расположенного по улице Металлистов в Кировском районе города Самары, на двух женщин упала снежная наледь. От полученных повреждений одна из женщин скончалась на месте происшествия. Вторая потерпевшая доставлена в больницу где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. 

Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении СКР по Самарской области.

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Назад. 29 марта 2021 Вперед.
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