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В Нефтегорске продолжается благоустройство парка «Молодежный»

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В 2020 году проект парка «Молодежный» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На его реализацию выделено 45 миллионов рублей.

Благоустройство парка «Молодежный» в Нефтегорске началось в прошлом году, и в настоящее время работы продолжаются. Уже построено здание административно-бытового комплекса, которое предназначено для обслуживания парка. В нем будет находиться прокат зимнего инвентаря и инвентаря для пристани, а также кафе. Здесь проведена система отопления и водоснабжения, установлено освещение, завершаются отделочные работы. В скором времени будут установлены видеокамеры для наружного наблюдения за всей территории парка.

Парк «Молодежный» состоит из двух зон: «активная зона» с водоемом и «тихая зона», которые связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками.

В «активной зоне» расположены игровые поля, скейтпарк, зона для занятий воркаут, насыпная горка, площадка для барбекю с навесом и трибуна на склоне. Насыпная горка предназначена для катания на лыжах и санках в зимнее время года. На восточной части склона разбит детский городок.

Дорожки «тихой зоны» сходятся на павильоне «Ротонда», вокруг которого разбит рокарий (каменистый сад) с ручьем и мостами через него. Также территорию парка оградят живыми изгородями, а существующие деревья и кустарники будут максимально сохранены.

После такого масштабного благоустройства у жителей и гостей Нефтегорска появится возможность для отдыха, занятий спортом и встреч с друзьями в парке в любое время года.

Напомним, Самарская область ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В 2021 году в конкурсе примут участие 7 городских округов: Сызрань, Похвистнево, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Нефтегорск, Новокуйбышевск. Активная работа по благоустройству общественных пространств в регионе ведется под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

С этого года у жителей Самарской области появилась возможность выбрать общественные пространства или дизайн-проекты мест, которые будут благоустроены в 2022 году. Минстрой РФ совместно АНО «Диалог Регионы» запускают работу общероссийской платформы по формированию комфортной городской среды. Жители Самарской области смогут проголосовать на сайте https://63.gorodsreda.ru/ с 26 апреля по 30 мая 2021 года. В голосовании примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский Самарской области. Полученные результаты помогут сформировать перечень территорий для благоустройства на следующий год.

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