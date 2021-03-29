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ПСБ предложил массовым инвесторам сервис по подбору ПИФов в мобильном банке

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ПСБ предложил клиентам сервис подбора паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в интернет- и мобильном банке. Воспользовавшись специальными фильтрами, представленными в виде структурированного списка в разделе "Паевые фонды", инвестор может выбирать ПИФы с учетом своих целей и готовности к риску.

Клиентам банка в цифровых каналах доступна широкая линейка инвестиционных продуктов УК "Промсвязь" - готовые стратегии доверительного управления (ДУ) "Консервативная" и "Перспективная" на базе индивидуального инвестиционного счета (ИИС), а также девять паевых инвестиционных фондов. Каждый из фондов позволяет инвестировать в различные классы активов на российском и международном рынках: от акций и облигаций российских и западных компаний до вложений в золото. В мобильном и интернет-банке публикуется подробная информация по всем ПИФам, представлены подробное описание каждого, рекомендуемый срок и валюта инвестирования.

Новый сервис позволяет в зависимости от параметров, заданных инвестором, за считанные секунды сформировать подходящее для клиента инвестиционное решение с учетом структуры активов ПИФов, инвестиционной стратегии и степени риска.

Для начала инвестиций в ПИФ достаточно суммы от 1000 рублей. А минимальная сумма для повторного инвестирования во все девять фондов под управлением УК "Промсвязь" с 24 марта снижена до 100 рублей, что расширяет возможности для инвестирования клиентов с разным уровнем дохода, позволяя им более сбалансированно распределять свои средства по различным активам и потенциально минимизировать риски.

"Все больше россиян интересуются инвестициями на фондовом рынке, и наша задача как одного из крупнейших банков страны, обслуживающего более чем 2,5 млн россиян, - не просто предоставить удобный сервис для работы на фондовом рынке, но и снабдить клиентов экспертизой профессиональных управляющих, минимизировать их риски и помочь в инвестиционном процессе, в том числе с помощью цифровых сервисов. Более года назад ПСБ запустил продажи ПИФов под управлением УК "Промсвязь" в цифровых каналах, и сегодня более 80% операций по покупке ПИФов совершаются в мобильном или интернет-банке. Уверена, что новый функционал мобильного банка будет востребован и у новичков, и у опытных инвесторов и позволит более взвешенно подходить к инвестированию, выбирая оптимальные финансовые решения", - отмечает директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

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