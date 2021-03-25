"Крылья Советов" обыграли "Нефтехимик" - 2:0

Счет в матче открыли самарцы на 10 минуте встречи. После навеса со штрафного Рикарду Алвеша, передачу к воротам Юрия Горшкова замкнул Никита Чернов - 1:0. На первой минуте второго тайма передачу Юрия Горшкова в касание замкнул Иван Сергеев - 2:0.
Иван Сергеев с 28 забитыми голами продолжает лидировать в гонке бомбардиров ОЛИМП - Первенства ФНЛ.
Богдан Овсянников провел свой четвертый матч за "Крылья" в первенстве ФНЛ, и, как в предыдущих матчах, оставил ворота самарцев в неприкосновенности. Всего ворота нашей команды оставались "сухими" 17 матчей в сезоне.
Выйдя на замену на 81 минуте встречи впервые после травмы сыграл Владислав Сарвели.
Дмитрий Кабутов получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.
Все шесть матчей первенства и одна игра на кубок в этом году завершились победой "Крыльев".
Следующий матч "Крылья Советов" проведут во Владикавказе против "Алании". Игра 33-го тура состоится в воскресенье, 28 марта, в 17:00.