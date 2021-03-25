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В Самаре в ДТП у Фрунзенского моста погибли три человека

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В среду, 24 марта, примерно в 22:10 в Самаре произошло ДТП с тремя погибшими, сообщает Волга Ньюс.

Около дома №3 по ул. Фрунзе водитель каршерингового Volkswagen, по предварительной версии, врезался в стоявший автомобиль скорой помощи, а потом ударился в дорожное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии скончался 20-летний водитель и два пассажира легковушки - 20- и 19-летние парни. Еще два пассажира Volkswagen доставлены в больницу.

В МЧС России по Самарской области сообщили, что пострадавших из разбившейся машины пришлось доставать с помощью спасателей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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