В Самаре в ДТП у Фрунзенского моста погибли три человека

25.03.2021 14:51 Читали 24

В среду, 24 марта, примерно в 22:10 в Самаре произошло ДТП с тремя погибшими, сообщает Волга Ньюс.

Около дома №3 по ул. Фрунзе водитель каршерингового Volkswagen, по предварительной версии, врезался в стоявший автомобиль скорой помощи, а потом ударился в дорожное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии скончался 20-летний водитель и два пассажира легковушки - 20- и 19-летние парни. Еще два пассажира Volkswagen доставлены в больницу.

В МЧС России по Самарской области сообщили, что пострадавших из разбившейся машины пришлось доставать с помощью спасателей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.