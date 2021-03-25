Иконы знаменитого самарского живописца доставили в Москву

25.03.2021 15:48 Читали 13

В апреле 2021 года в музеях России начнёт свою работу выставка, посвященная жизни и творчеству Григория Николаевича Журавлёва – известного на всю страну самарского живописца. Выставка продолжает годовой цикл памятных мероприятий и впервые представит работы мастера из разных музейных коллекций и православных храмов в рамках одной экспозиции.

Серия выставок «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» проводится в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» и федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Подготовка выставки – это технически сложный проект, который требует особого внимания к экспонатам. Следует учесть огромное число нюансов, среди которых нынешнее состояние и сохранность икон Григория Журавлёва, логистика и обеспечение безопасности. На этой неделе в служебные командировки отправились сотрудники Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Главный хранитель фондов Анна Ратнер и главный научный сотрудник отдела фондов Екатерина Елисеева посетили Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сергиев Посад и Москву. Они приняли работы самарского иконописца у музейных коллег, затем передали транспортной компании, которая с вооруженной охраной доставила иконы в столицу.

До начала выставки, используя профессиональное оборудование, с экспонатами начали работать сотрудники реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублёва. На первом этапе подготовки специалисты из Москвы побывали в Самаре и на родине живописца – в селе Утёвка в Нефтегорском районе. «Разумеется, материалы стареют со временем, – поясняет художник-реставратор Андрей Назаренко. – Они подвергаются колебаниям температурно-влажностного режима, и потому в них есть незначительные утраты краски. Мы прямо на месте укрепили изображения, провели противоаварийные работы. Для старых икон это постоянная практика, вполне в порядке вещей».

Сейчас в Утёвке благодаря поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма. С просьбой о помощи в реставрации к главе региона два года назад обратился настоятель храма отец Анатолий. Дмитрий Азаров к решению проблемы подключился. В кратчайшие сроки управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области провело оценку объемов необходимых реставрационных работ. Губернатор привлек к работам по восстановлению храма благотворителей – компанию «Роснефть». Чтобы сохранить ценную роспись, было принято решение первым делом провести работу по восстановлению кровли. Работы велись за счет средств компании.

«Специалисты полностью сняли старый каркас, заменили кладку. Теперь центральная крыша у нас в замечательном состоянии», – пояснил настоятель храма Анатолий Копач.

После завершения проектных работ планируется, что специалисты приступят к комплексной реставрации храма.

Инициатива провести серию выставок и музейных экспозиций о жизни и творчестве «иконного писателя» была выдвинута в прошлом году во время встречи в Самарской православной духовной семинарии депутата Государственной Думы Александра Хинштейна с духовенством, представителями министерства культуры Самарской области и общественными деятелями.

«В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлёва, – рассказывает один из организаторов выставки, директор самарской автономной некоммерческой организации «Культура жизни» Геннадий Карев. – Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, Самарском епархиальном церковно-историческом музее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом. Благодаря кропотливой работе музейных коллег мы впервые сможем собрать и бережно доставить из разных уголков страны на единую экспозицию примерно половину известных икон Журавлёва, а также дополним её документальными материалами».

Подлинные иконы и иные работы самарского живописца будут экспонироваться:

с 3 по 27 апреля в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (г. Москва);

с 7 по 31 мая в Государственном музее истории религии (г. Санкт-Петербург);

с 11 июня по 3 октября в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (г. Самара).

Церемония открытия выставки с участием почётных гостей состоится в Музее имени Андрея Рублёва 3 апреля, в 17.00 час.

Рекомендуемое возрастное ограничение для посетителей выставки «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» в Музее им. Андрея Рублёва: 0+. Адрес музея: г. Москва, Андроньевская площадь, 10.

Интернет-сайт: https://www.rublev-museum.ru .

СПРАВКА:

Григорий Журавлёв (1860 – 1916 гг.) родился в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, ныне Нефтегорского района Самарской области, в крестьянской семье инвалидом от рождения. Не имея рук и ног, Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Обладая каллиграфическим почерком, он по просьбе соседей писал прошения в различные учреждения. Создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты своих земляков. Участвовал в строительстве, украшении и росписи подкупольного пространства храма Святой Троицы в с. Утёвка. Судя по воспоминаниям самарского губернатора А.Д. Свербеева, Журавлёв в 1891 году лично встречался на границе Самарской губернии и Уральской области с наследником российского престола Николаем Александровичем – будущим императором Николаем Вторым. В 2021 году, 28 февраля (или 15 февраля по старому стилю), исполнилось 105 лет со дня смерти самарского живописца.

Выставка «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» – это ключевое событие в череде памятных мероприятий 2021 года, которые проходят при поддержке Губернатора Самарской области Д.И. Азарова, Правительства Самарской области, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Е. Хинштейна и Минкультуры России.

Так, в феврале уже начала свою работу и в течение года будет показана в 23 городах страны мультимедийная выставка о Г.Н. Журавлёве. Выставка организована на площадках исторических парков «Россия – моя история» и рассказывает о жизни и творчестве художника посредством видеопроекций и интерактивных стендов.