16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" протестирует систему электронной записи в школы Самарской области

Читали 8

"Ростелеком" приступил к тестированию системы подачи заявлений в электронной форме в первые классы школ региона. Для проведения испытаний в условиях максимальной нагрузки цифровой провайдер предоставил канал связи Центру профессионального образования Самарской области — оператору автоматизированной системы управления образованием.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Родители будущих первоклассников предпочитают подавать заявления через сайт образовательных услуг. Нагрузка на ресурс может доходить до тысячи обращений в минуту и требует высокой пропускной способности канала. При тестировании мы увеличиваем количество запросов к порталу в десятки раз, чтобы быть уверенными в его устойчивой работе".

Электронная запись детей в школы Самарской области начнется 1 апреля. На первом этапе будут принимать заявления во все учебные заведения от семей, в которых дети зарегистрированы на закрепленной за школой территории или имеют преимущественное право на зачисление. Второй этап стартует 6 июля — запись будет осуществляться на свободные места в образовательных учреждениях.

Дмитрий Бикбаев, начальник отдела инфокоммуникационных технологий Центра профессионального образования Самарской области:

"При помощи цифровых технологий мы можем заранее просчитать риски при одновременном обращении большого количества пользователей и составить план действий на случай сбоев работы системы в условиях повышенной нагрузки".

"Ростелеком" ежегодно предоставляет министерству образования и науки Самарской области канал связи с пропускной способностью 1 Гб/с для устойчивой работы портала образовательных услуг es.asurso.ru. Дополнительную защиту от DDoS-атак обеспечивает фильтр блокировки нежелательного трафика.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 марта 2021
"Ростелеком" протестирует систему электронной записи в школы Самарской области
ВСК показала рост активов и капитала в 2020 году
Участники программы региональной стажировки РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» представили свои проектные идеи
ВСК и Европлан предлагают новый продукт "Защита водителя"
ВСК и "ТрансКонтейнер" запустили онлайн-страхование грузов
В Самарской области экс-замглавы УФСИН вернул себе звание полковника
Дарья Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге
К участию в Гимнастраде присоединились команды из Самарского института культуры

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Самодельные маслёны украсили площадь Куйбышева и профили самарцев в социальных сетях

Жители города прислали около 450 работ на городской конкурс-выставку "Самарская маслёна — гостья дорогая". Он проводился при поддержке Администрации городского округа Самара. Лучших "участниц" разместили на площади Куйбышева в завершающий день масленичной недели.

Люди

В Самаре шестой кассационный суд смягчил приговор экс-росгвардейцу Дмитрию Сазонову

В четверг, 18 марта, в Шестом кассационном суде в Самаре была рассмотрена жалоба на вынесенный ранее приговор по делу бывшего руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области сошли с рельсов четыре вагона с углем

В понедельник, 8 марта, в 19:50 на ж/д станции Правая Волга в Самарской области произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда, три из которых сошли с рельсов колесной парой, четвертый опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.

"Красная зона" в лечебных учреждениях региона сокращается на 850 коек

1 марта 2021 года состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В заседании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие руководители министерств и ведомств, главы городских округов и муниципальных районов области.

Он и она