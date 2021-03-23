В Самарской области экс-замглавы УФСИН вернул себе звание полковника

Кроме того, из приговора исключено упоминание о том, что Денис Шматов совершил коррупционное преступление, посягающее на основы государственной власти. Ранее экс-первый замглавы регионального УФСИН подал апелляцию на вынесенный ему приговор. Мужчина попросил заменить ему реальное лишение свободы на условное и снизить размер назначенного ранее штрафа.
Ранее правоохранители установили, что Денис Шматов получил взятку в размере 520 тыс. руб. за способствование улучшению бытовых условий осужденных в исправительной колонии № 15. В ноябре минувшего года он был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 1,3 млн руб. за получение взятки (ст. 290 ч. 5 п. «в» УК РФ).