В Самаре шестой кассационный суд смягчил приговор экс-росгвардейцу Дмитрию Сазонову

19.03.2021 14:13 Читали 12

В четверг, 18 марта, в Шестом кассационном суде в Самаре была рассмотрена жалоба на вынесенный ранее приговор по делу бывшего руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

Бывший замначальника управления Росгвардии области обвинен во взяточничестве. 25 июля 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ при получении 100 000 рублей. Также следователи считали, что обвиняемый на протяжении долгого времени незаконно получал вознаграждения от частной охранной организации, аффилированной с членами организованной преступной группы. Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 220 миллионов рублей. Также Сазонов был лишен звания полковника. В материалах уголовного дела 2 эпизода: покровительство частному охранному предприятию и фотостудии.

В настоящее время стало известно, что суд нашел основания для снижения срока лишения свободы с 12 до 9,5 лет. Также снизилась сумма штрафа: вместо 220 миллионов рублей - 22 миллиона рублей, пишет Волга Ньюс.