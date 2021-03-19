Андрей Кочетков известен культурной общественности региона как краевед, градозащитник, сооснователь и автор концепции фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», арт-директор фестиваля «Метафест».
Статус и уважение в профессиональной среде помогут новому руководителю музея им. П.В. Алабина справиться с амбициозной задачей создания концепции развития крупнейшего краеведческого музея Самарской области.
Другой важной целью Андрея Кочеткова на новом посту станет подготовка и проведение реконструкции музея.
Директором музея им. П.В. Алабина назначен Андрей Кочетков
19 марта 2021 года на должность директора музея им. П.В. Алабина назначен Андрей Кочетков.
Андрей Кочетков известен культурной общественности региона как краевед, градозащитник, сооснователь и автор концепции фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», арт-директор фестиваля «Метафест».