Директором музея им. П.В. Алабина назначен Андрей Кочетков

19.03.2021 14:11 Читали 13

19 марта 2021 года на должность директора музея им. П.В. Алабина назначен Андрей Кочетков.

Андрей Кочетков известен культурной общественности региона как краевед, градозащитник, сооснователь и автор концепции фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», арт-директор фестиваля «Метафест».

Статус и уважение в профессиональной среде помогут новому руководителю музея им. П.В. Алабина справиться с амбициозной задачей создания концепции развития крупнейшего краеведческого музея Самарской области.

Другой важной целью Андрея Кочеткова на новом посту станет подготовка и проведение реконструкции музея.