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Страховой Дом ВСК подтвердил высший Рейтинг привлекательности работодателя на уровне A.hr

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Страховой Дом ВСК актуализировал Рейтинг привлекательности работодателя на уровне А.hr — очень высокий уровень привлекательности работодателя. Оценка была проведена аналитическим центром БизнесДром.

ВСК на высшем уровне обеспечивает профессиональное развитие работников и способствует улучшению качества их жизни. Позитивное влияние на итоговую оценку оказывают умеренно высокий уровень заработной платы, наличие системы премирования, социальный пакет. Компания работает на страховом рынке на протяжении 29 лет, численность ее сотрудников свыше 7 тысяч человек. Компания реализует свои продукты через развитую филиальную сеть — более 500 офисов и отделений по всей России.

Страховой Дом ВСК заботится о жизни и здоровье своих сотрудников и предоставляет им добровольное медицинское страхование, оплачивает больничный сверх установленных государственных нормативов. Каждый сотрудник может рассчитывать на оказание помощи в сложных жизненных ситуациях, есть практика дополнительных выплат сотрудникам на юбилеи и при достижении определенного стажа работы в компании. Сотрудникам предоставляются дополнительные дни отпуска по случаю бракосочетания. Сотрудникам мужского пола также предоставляются дополнительные дни отпуска по случаю рождения детей. Сотрудникам предложены скидки на программы страхования, компенсируются затраты на обучающие курсы, фитнес. Также в компании организованы разнообразные командообразующие мероприятия, в том числе спортивные. Кроме того, корпоративная команда ВСК ежегодно участвует в состязаниях по триатлону IRONSTAR. Сдерживает уровень оценки отсутствие компенсации питания и неучастие компании в пенсионных программах.

ВСК уделяет внимание обучению и развитию сотрудников, в организации действует система постановки целей и оценки эффективности. Работники могут повысить свою квалификацию, пройти мастер-классы, посетить тренинги по развитию деловых навыков и компетенций за счет компании: за последние 12 месяцев 10% работников прошло обучение, что оценивается позитивно.

В компании широко применяется практика ротации кадров, также распространено вертикальное движение по карьерной лестнице. Ежегодный опрос вовлеченности сотрудников также помогает развитию открытого диалога и получить конструктивную обратную связь от персонала. На базе полученных данных компания планирует ежегодные мероприятия, направленные на улучшение рабочих процессов сотрудников, а также атмосферы в компании.

Средний размер заработной платы, исключая из подсчета топ-менеджмент, немного ниже, чем уровень заработной платы по виду экономической деятельности в целом по России (деятельность финансовая и страховая, данные Росстат). В организации есть практика премирования сотрудников, величина премии привязана к уровню заработной платы, а также к объему и качеству выполнения работы. Средний размер премии за 2020 год был равен 20% от месячного оклада.

Офис компании оснащен оборудованной кухней и корпоративной столовой, на территории офиса всегда присутствует дежурный врач. Сдерживает уровень оценки отсутствие в офисе бесплатного спортивного зала для сотрудников и зоны отдыха.

"Рейтинг привлекательности работодателя" — оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.

Актуальные уровни рейтинга привлекательности работодателя размещаются на официальном сайте Аналитического центра "БизнесДром" bizdrom.com.

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