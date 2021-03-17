ПСБ признан лидером по приросту активов среди ТОП-10 российских банков

17.03.2021 17:52 Читали 12

ПСБ стал лидером по приросту активов среди крупнейших российских банков в 2020 году, подсчитало агентство РИА Рейтинг. По состоянию на 1 января 2021 года активы ПСБ, согласно методике РИА Рейтинга, увеличились почти на 27% год к году — до 2,8 трлн рублей. При этом прирост активов по банковскому сектору в целом составил 16,9%. Основной источник роста активов банка — кредитование. За 2020 год кредитный портфель ПСБ увеличился на 37% — до 1 470 млрд рублей.