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Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов

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Видеосервис Wink приобрел эксклюзивные права на большую библиотеку культовых фильмов. В новом каталоге собраны шедевры известных мировых режиссеров и главные кинохиты основных международных фестивалей - более 70 лент французского, испанского, американского, британского, австрийского, польского, греческого, сербского и японского кинематографов.

Большая библиотека представит зрителям настоящее жанровое культурное многообразие и полную палитру художественных стилей: фильмы, многие из которых стали классикой, сняты в жанре игрового кино.

Среди шедевров каталога Wink - работы независимого американского режиссера Дэвида Линча, в том числе фильм-приквел к популярному сериалу "Твин Пикс" - "Твин Пикс: Сквозь огонь", который рассказывает о последних семи днях жизни Лоры Палмер.

Киноманы увидят ленты одного из основателей французской новой волны1 Франсуа Трюффо: легендарные "Жюль и Джим", "Нежная кожа", "Стреляйте в пианиста", а также драму "Украденные поцелуи", которая входит в цикл фильмов, объединенных одним героем - Антуаном Дуанелем.

В коллекции представлены и первые работы испанского режиссера, продюсера и сценариста Педро Альмодовара: мелодрама "Поговори с ней", получившая "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", а также один из самых популярных фильмов, номинант на "Оскар", "Женщины на грани нервного срыва".

Работы французского режиссера Аньес Варда сочетают в себе документальное и игровое кино. Ее дебют "Пуэнт-Курт" стал предвестником французской новой волны. Самый знаменитый фильм режиссера - "Клео от 5 до 7", ее первая цветная кинолента "Счастье" завоевала "Серебряного медведя" на 15-м Берлинском кинофестивале, а фильм "Без крыши, вне закона" получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. В библиотеку Wink также вошел фильм "Джейн Б. глазами Аньес В." с актрисой Джейн Биркин в главной роли.

Зрители увидят "Беспорядок" и "Демона-любовника" - фильмы одного из самых ярких французских режиссеров нашего времени Оливье Ассайаса, в которых он говорит о проблемах национальной идентичности и вопросах глобализации.

В Wink теперь можно посмотреть почитаемую кинокритиками трилогию польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского: "Три цвета: Синий" ("Золотой лев" Венецианского кинофестиваля), "Три цвета: Белый" ("Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу), "Три цвета: Красный" ("Оскар" 1995 года за лучшую режиссерскую работу и лучший сценарий).

Киноманы также увидят лучшие работы Клода Шаброля, ведущего представителя французской новой волны, воспевающие актерский талант Изабель Юппер, - "Женское дело" и "Церемония", за каждую из которых актриса получила приз Венецианского кинофестиваля "Лучшая женская роль", а также экранизацию одноименного романа Гюстава Флобера "Мадам Бовари".

В коллекцию вошли и поздние работы классика французского кино Алена Рене: "Мой американский дядюшка" и две камерные истории, снятые в новом стиле, подчеркивающем театральность, декоративность и условность, - "Жизнь - это роман" и "Мелодрама".

Зрители познакомятся с выдающимися примерами минималистского кинематографа Робера Брессона: криминальной драмой "Карманник", вошедшей в список ста лучших фильмов в истории (по версии Sight & Sound), исторической драмой "Процесс Жанны дʼАрк", а также последним фильмом "Деньги", за который жюри Каннского фестиваля признала Брессона лучшим режиссером.

Наряду с популярной классикой, в коллекции представлены культовые работы Бернардо Бертолуччи, Мартина Скорсезе, Йоргоса Лантимоса, Жака Деми, Эмира Кустурицы, Гас Ван Сента, Майка Ли, Грегга Араки, Абделатифа Кешиша, Киёси Куросавы, Кодзи Фукады, Михаэля Ханеке, Тео Ангелопулоса, Ксавье Долана.

Смотреть мировые шедевры на Wink можно в подписке.

1Кинематографом французской "новой волны" называют режиссеров, дебютировавших во Франции в конце 1950-х - начале 1960-х годов.

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Назад. 11 марта 2021 Вперед.
Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов

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