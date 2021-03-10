"Автобан" получит инертные материалы в нужном количестве в установленные сроки

10.03.2021 10:57 Читали 40

Холдинг "Автобан", ведущий строительство дороги в обход Тольятти, заключил договор на поставку песка и песчаных смесей с АО "Самарский речной порт".

В октябре 2019 года правительство Самарской области подписало концессионное соглашение о реализации проекта "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай". В числе ключевых подрядчиков — строительно-инвестиционный холдинг "Автобан", специализирующийся на проектировании и строительстве автомагистралей всех категорий, обслуживании и эксплуатации автомобильных дорог.

"Автобан", один из пяти крупнейших дорожно-строительных холдингов России, возводит новый мост через Волгу и 98-километровую скоростную трассу первой технической категории. Для бесперебойных поставок материалов в рамках реализации проекта холдинг уже заключил договоры с региональными компаниями АО "Самарский речной порт", ООО "СамараВолгаФлот", ООО "ТЛТ", ПАО "Порт Тольятти", ООО "Лангранж" (Самара) и ООО "Руснэкт".

Руководитель проекта Антон Гурьянов рассказал, что в арсенале команды успешный опыт выполнения аналогичных задач с использованием уникальных технологий. "Вне всякого сомнения, работы по обходу Тольятти будут выполнены качественно и в срок. Более того, мы не только строим объекты, но и обслуживаем их после сдачи в эксплуатацию. В результате Самарская область получит новую автомагистраль без пересечений в одном уровне со второстепенными дорогами. Время объезда города Тольятти сократится на два-три часа", — сказал он.

Напомним, что завершить строительство планируется в 2024 году, а общий объем инвестиций составит 121 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета планируется привлечь 67 млрд рублей. Средства, привлекаемые частным партнером, составят примерно 54 млрд рублей.