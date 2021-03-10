16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Автобан" получит инертные материалы в нужном количестве в установленные сроки

Читали 40

Холдинг "Автобан", ведущий строительство дороги в обход Тольятти, заключил договор на поставку песка и песчаных смесей с АО "Самарский речной порт".

В октябре 2019 года правительство Самарской области подписало концессионное соглашение о реализации проекта "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай". В числе ключевых подрядчиков — строительно-инвестиционный холдинг "Автобан", специализирующийся на проектировании и строительстве автомагистралей всех категорий, обслуживании и эксплуатации автомобильных дорог.

"Автобан", один из пяти крупнейших дорожно-строительных холдингов России, возводит новый мост через Волгу и 98-километровую скоростную трассу первой технической категории. Для бесперебойных поставок материалов в рамках реализации проекта холдинг уже заключил договоры с региональными компаниями АО "Самарский речной порт", ООО "СамараВолгаФлот", ООО "ТЛТ", ПАО "Порт Тольятти", ООО "Лангранж" (Самара) и ООО "Руснэкт".

Руководитель проекта Антон Гурьянов рассказал, что в арсенале команды успешный опыт выполнения аналогичных задач с использованием уникальных технологий. "Вне всякого сомнения, работы по обходу Тольятти будут выполнены качественно и в срок. Более того, мы не только строим объекты, но и обслуживаем их после сдачи в эксплуатацию. В результате Самарская область получит новую автомагистраль без пересечений в одном уровне со второстепенными дорогами. Время объезда города Тольятти сократится на два-три часа", — сказал он.

Напомним, что завершить строительство планируется в 2024 году, а общий объем инвестиций составит 121 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета планируется привлечь 67 млрд рублей. Средства, привлекаемые частным партнером, составят примерно 54 млрд рублей.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 марта 2021 Вперед.
"Автобан" получит инертные материалы в нужном количестве в установленные сроки

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Суд оставил в силе приговор бывшей полицейской Вере Рабинович

Приговор в отношении экс-руководителя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вере Рабинович оставлен без изменений. Соответствующее решение приняла в четверг апелляционная инстанция Самарского областного суда.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области сошли с рельсов четыре вагона с углем

В понедельник, 8 марта, в 19:50 на ж/д станции Правая Волга в Самарской области произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда, три из которых сошли с рельсов колесной парой, четвертый опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.

"Красная зона" в лечебных учреждениях региона сокращается на 850 коек

1 марта 2021 года состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В заседании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие руководители министерств и ведомств, главы городских округов и муниципальных районов области.

Он и она