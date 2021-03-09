В Самарской области сошли с рельсов четыре вагона с углем

09.03.2021 16:36 Читали 37

В понедельник, 8 марта, в 19:50 на ж/д станции Правая Волга в Самарской области произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда, три из которых сошли с рельсов колесной парой, четвертый опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.