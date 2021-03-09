"На данный момент проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления. Работу на месте происшествия координирует руководитель следственного управления по Самарской области Самодайкин В.В. Назначены все необходимые судебные экспертизы, выясняются причины и обстоятельства происшествия", - сообщает областное СУ СК.
По факту ДТП с семью погибшими возбуждено уголовное дело
По факту ДТП, унесшего жизни семи человек, следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), пишет "Волга Ньюс".