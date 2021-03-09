По факту ДТП с семью погибшими возбуждено уголовное дело

09.03.2021 14:34 Читали 23

По факту ДТП, унесшего жизни семи человек, следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), пишет "Волга Ньюс".