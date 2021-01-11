"Крылья Советов" начали подготовку ко второй части сезона

11.01.2021 10:37 Читали 12

Команда прибыла в Турцию и разместилась в одном из отелей Белека. Ежедневные тренировки будут проходить на футбольном комплексе, который расположен на территории отеля.

К 25-ти футболистам, игравшим за "Крылья" в первой части сезона, добавился белорусский защитник Дмитрий Прищепа, воспитанник академии ФК "Минск". С 2017 года Дмитрий выступал за дубль, а в 2018 году дебютировал за основной состав "горожан". В 2019-м на правах аренды перешел в "Зенит", где за полгода сыграл 7 матчей за молодежную команду. В прошлом году Прищепа вернулся в "Минск".

Дмитрий играл за сборную Беларуси U-17. В 2017 году был признан лучшим футболистом Беларуси в возрастной категории U-17.

На сборах "Крылья Советов" проводят тренировки в двухразовом режиме. Три игрока "Крыльев" – Дмитрий Кабутов, Владислав Сарвели и Денис Якуба пока будут заниматься по индивидуальной программе. Первую контрольную игру в этом году "Крылья Советов" проведут 18 января со "Спартаком" из Сербии. Матч будет показан в прямом эфире "Крылья Советов-ТВ".