В новогоднюю ночь в Самаре ограничат движение у площади Куйбышева

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В Самаре с 20часов 31 декабря 2020 года и до 6 утра 1 января 2021 года будет ограничено движение в центре города.

Речь идет об участках по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе, а также площади им. В.В. Куйбышева.

Автобусы №№ 24, 92, 297 в этот период скорректируют свои маршруты.

Автобус № 24 поедет по улице Молодогвардейской, улице Вилоновской, улице Галактионовской, улице Красноармейской, улице Куйбышева (в обоих направлениях).

Автобус № 92 поедет по улице Молодогвардейской, улице Вилоновской, улице Галактионовской, улице Красноармейской, улице Фрунзе, улице Льва Толстого улице Куйбышева (в обоих направлениях).

Маршрутка № 297 проследует по улице Самарской, улице Красноармейской, улице Куйбышева (в обоих направлениях), рассказали в пресс-службе мэрии.

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Назад. 30 декабря 2020
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