В новогоднюю ночь в Самаре ограничат движение у площади Куйбышева

Речь идет об участках по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе, а также площади им. В.В. Куйбышева.
Автобусы №№ 24, 92, 297 в этот период скорректируют свои маршруты.
Автобус № 24 поедет по улице Молодогвардейской, улице Вилоновской, улице Галактионовской, улице Красноармейской, улице Куйбышева (в обоих направлениях).
Автобус № 92 поедет по улице Молодогвардейской, улице Вилоновской, улице Галактионовской, улице Красноармейской, улице Фрунзе, улице Льва Толстого улице Куйбышева (в обоих направлениях).
Маршрутка № 297 проследует по улице Самарской, улице Красноармейской, улице Куйбышева (в обоих направлениях), рассказали в пресс-службе мэрии.