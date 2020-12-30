31 декабря на территории «Самара Арены» откроется Олимпийская деревня

30.12.2020 10:15 Читали 11

31 декабря ровно в 14 часов состоится открытие Олимпийской деревни на территории «Самара Арены». Кроме того, там пройдет открытие новых спортивных и интерактивных площадок для самарцев.

Так, на аллее под номером 2 развернут большую музейно-выставочную площадку. На ней расположатся совершенно новые арт-объекты на космическую тематику. Напомним, в 2021 году будет отмечаться юбилейная дата первого полета человека в космос. Также гостей ждет множество зимних забав.

Отметим, что в связи с ограничениями из-за коронавируса рядом со стадионом «Самара Арена» в этом году не будет работать Дом Снегурочки. Кроме того, концертов тоже никаких не будет.