В Самаре открылся КТ-Центр для пациентов с коронавирусом

28.12.2020 14:56 Читали 17

Там делают КТ легких пациентам с COVID-19 и подозрением на него. Пациентов, проходящих лечение на дому, доставляют в центр мобильные медбригады. Также на диагностику принимают пациентов, поступающих по линии скорой помощи.