В Самаре открылся КТ-Центр для пациентов с коронавирусом

«Высокое качество исследований при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявить заболевание на раннем этапе, вовремя назначить лечение и избежать тяжелых случаев, снизить нагрузку на стационары и поликлиники», - пишет пресс-служба регионального минздрава.
Кроме того, в центре проводятся дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ.
«После результатов дообследования врач-терапевт принимает решение о дальнейшем лечении. При необходимости пациент госпитализируется в стационар. При принятии решения об амбулаторном лечении выдаём лекарства, полученные в рамках федеральной и областной программ, необходимые для лечения», - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Соколова.