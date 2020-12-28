На Волге у Сызрани под лед провалился автомобиль

28.12.2020 16:54 Читали 14

В воскресенье, 27 декабря, на Волге между Сызранью и с. Бестужевка в Самарской области под лед провалился автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.