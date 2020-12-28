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На Волге у Сызрани под лед провалился автомобиль

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В воскресенье, 27 декабря, на Волге между Сызранью и с. Бестужевка в Самарской области под лед провалился автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

На место происшествия выезжали спасатели. По предварительным данным, машина провалилась на мелководье и ушла под воду не полностью. Водитель и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из салона. Помощь спасателей им не потребовалась.

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Новости

Назад. 28 декабря 2020
На Волге у Сызрани под лед провалился автомобиль
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