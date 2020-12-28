У Октябрьска утонул рыбак

28.12.2020 11:53 Читали 10

27 декабря в Приволжском районе около железнодорожного моста провалился в промоину рыбак.

Сигнал поступил от очевидцев. В 09.15 на осмотр места происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд г. Октябрьск. При проведении поисковых работ спасатели обнаружили следы, которые обрывались около промоины. В воде плавала шапка пропавшего. Видимо, в темное время суток, мужчина сбился с дороги и попал в открытую воду. После осмотра места происшествия к водолазным поискам приступили водолазы Поисково-спасательного отряда города Сызрань. Глубина в акватории проведения поисковых работ составляла 2,5-3 метра. В 14.30 водолазные спуски были окончены. Рыбака подняли на поверхность и доставили на правый берег реки Волга для передачи сотрудникам полиции. В поисково-спасательных работах задействовано 8 спасателей и два аварийно-спасательных автомобиля.