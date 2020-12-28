Самарский спортсмен впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду

28.12.2020 10:52 Читали 11

В городе Миасс Челябинской области состоялся чемпионат России по парасноуборду с участием спортсменов, имеющих поражения опорно-двигательного аппарата. Самарскую область представляли Сергей Новиков и Константин Ганечкин. По итогам чемпионата наши спортсмены завоевали 3 медали.

В Самаре занятия по парасноуборду начались год назад на горнолыжном комплексе «СОК Красная Глинка» по инициативе тренера Дмитрия Волобоева, который вместе с коллегой Татьяной Шевыревой начал обучать этому виду спорта небольшую группу людей с ограничениями здоровья. Среди них оказался Сергей Новиков, потерявший ногу в 15-тилетнем возрасте из-за онкологического заболевания. Первую в жизни тренировку по сноуборду он провел 2 января 2020 года. А уже через месяц завоевал 2 серебра на Кубке России.

На чемпионате страны в Миассе Сергей Новиков в дисциплине кросс – слалом снова стал серебряным призером. А в сноуборд – кроссе он выиграл золото, став первым самарским чемпионом страны по парасноуборду. «Задача на соревнованиях была одна – победить и преодолеть самого себя. В первую очередь, следил за своим катанием, а не за соперниками, кто на каком месте, далеко ли там до медалей. Трассы были очень сложные, не все даже доезжали до финиша. Медали дались тяжело, было немало трудностей. Рад ли я победе? Конечно! У нас получилось! Безгранично благодарен нашим тренерам, Дмитрию и Татьяне», – рассказал Сергей Новиков.

Другой спортсмен, Константин Ганечкин, в 5 лет попал под машину, остался без правой руки и ноги. С 2010 года профессионально занимается плаванием, призер чемпионатов России, мастер спорта. На чемпионате в Миассе Константин выиграл бронзу в сноуборд – кроссе. «Парасноуборд требует хорошей физической подготовки. Даже мне с моим опытом профессионального спортсмена нелегко. Выступать на чемпионате страны было волнительно, это был мой первый старт. Доволен бронзой. Будем тренироваться дальше, и претендовать на более высокие результаты», – отметил бронзовый призер чемпионата России.

Тренер Дмитрий Волобоев поблагодарил регион за поддержку самарских парасноубордистов: «Министерство спорта Самарской области и «Центр спортивной подготовки» сделали все необходимое, чтобы наши ребята выступили на чемпионате. Все организационные и финансовые вопросы были решены в кратчайшие сроки. Помогают нам и по другим направлениям. Такая поддержка и заинтересованность региона очень важна. Сейчас мы вместе планомерно, шаг за шагом, развиваем парасноуборд в губернии».

«Парасноуборд начал у нас развиваться благодаря энтузиазму тренеров и региональному штабу ОНФ в Самарской области, который поддержал их инициативу. Мы со своей стороны тоже включились в эту работу, составили план совместных действий, движемся вперед. Три награды на чемпионате России – отличный результат! Горжусь нашими ребятами, их целеустремленностью, волей к победе, смелости. Важен не только спортивный результат, но и то, что такие спортсмены – пример для остальных людей, пример мотивации заниматься спортом, развиваться, ставить перед собой цель и добиваться ее», — подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.