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"Ростелеком" модернизировал сеть связи в Самарской области

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В этом году "Ростелеком" модернизировал оптическую инфраструктуру на территории Самарской области, увеличив количество портов на узлах доступа. Возможность подключить современные услуги связи получили более 21 тысячи семей в 15 населенных пунктах губернии.

Основной объем работ компания проводила в Тольятти, обеспечив доступность цифровых сервисов для 11 тысяч домохозяйств. В удаленных районах Самары к оптической сети связи теперь могут подключиться еще около девяти тысяч семей. Пятьсот новых портов по запросам жителей региона установлены в селах Безенчукского, Богатовского, Пестравского и Сергиевского районов.

Чтобы гарантировать пользователям бесперебойную связь, "Ростелеком" организовал на сети передачи данных резервный канал. В случае повреждения оптики или в других нештатных ситуациях трафик будет перенаправлен на запасную линию, а абоненты компании получат услуги в полном объеме.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В ходе модернизации сети мы не только обновили оборудование, но и создали резерв пропускной способности, который позволит нам в перспективе оперативно подключать клиентам новые высокотехнологичные сервисы".

При подключении услуг связи по оптическим технологиям пользователям доступны высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение, телефония и видеонаблюдение. Управляющие компании получили возможность присоединить многоквартирные дома к платформе "Ростелеком. Ключ" и установить умные домофоны, видеокамеры в подъездах и на внутридомовых территориях, смарт-шлагбаумы на въезде во двор.

Получить информацию о сервисах "Ростелекома" можно на сайте, по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, а также в офисах продаж и компании.

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Назад. 25 декабря 2020
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