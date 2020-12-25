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"Ростелеком" лидирует в сегменте облачного домашнего видеонаблюдения

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Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило итоги исследования рынка облачного видеонаблюдения в России и прогноз на ближайшие пять лет. В сегменте облачного домашнего видеонаблюдения, согласно исследованию, лидирующие позиции занимает компания "Ростелеком" с долей 86%.

"Ростелеком" первым из телеком-операторов оценил потенциал домашнего облачного видеонаблюдения и представил собственное коробочное решение в 2017 году. Клиентам предлагаются камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице, чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Пользователи могут самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить необходимые параметры изображения.

Управлять услугой удобно и просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от "Ростелекома", которые могут быть установлены даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Доступна опция непрерывной видеозаписи или только при срабатывании датчика движения. Также клиенты могут открыть трансляцию с камеры по ссылке.

"Мы гордимся тем, что "Ростелеком" сделал облачное домашнее видеонаблюдение по-настоящему массовым сервисом. Сегодня в нашей системе зарегистрировано более 280 тысяч камер, которые установлены в квартирах, загородных домах или на дачах. Доступным для всех наш сервис делают различные программы подписок, когда пользователю не надо сразу оплачивать всю стоимость камеры, а можно платить за нее в рассрочку вместе с услугой облачного хранения и управления записями. Мы постарались максимально упростить все процессы. Мы постарались максимально упростить все процессы. Видеокамеру может установить сам пользователь, кроме того, он может настроить под себя все необходимые параметры: выбрать качество записи, срок их хранения, чувствительность срабатывания датчика движения и другие. Домашнее видеонаблюдение помогает обеспечить базовую потребность человека и снизить беспокойство за родных и близких, за сохранность имущества. Теперь наблюдать за всем, что вам дорого, можно в режиме онлайн из любого места, где есть интернет", — отметил директор продуктового офиса "Умный дом" компании "Ростелеком" Алексей Ковалев.

Видеонаблюдение стало первым продуктом в экосистеме сервисов "Умный дом" от "Ростелекома", которая предназначена для обеспечения безопасности и управления домашним хозяйством (датчики движения, открывания, протечки, умные розетки и другие). На следующем этапе компания стала развивать систему сервисов "Ростелеком. Ключ", которая выходит за пределы квартиры и цифровизирует прилегающее пространство: видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, умный домофон, умный шлагбаум, автоматизация передачи показаний приборов учета и другие.

Коробочное решение "Умный дом. Видеонаблюдение" можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома". Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, в том числе по Wi-Fi.

Как отмечается в исследовании TelecomDaily, рынок облачного видеонаблюдения в мире остается одним из самых быстрорастущих ИТ-сегментов. В 2019 году его объем составил более 1,5 млрд долларов США, а по прогнозу в 2020 году превысит 1,8 млрд (+18%). К 2024 году рынок достигнет 2,7 млрд долларов, то есть вырастет за пять лет почти в два раза. По общему количеству камер видеонаблюдения Россия находится на третьем месте в мире (13,5 млн), пропустив вперед только Китай (200 млн) и США (50 млн). В первой пятерке также находятся Германия (5,2 млн) и Япония (5 млн).

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Назад. 25 декабря 2020
"Ростелеком" лидирует в сегменте облачного домашнего видеонаблюдения
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