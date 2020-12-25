Дмитрий Азаров подписал постановление о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря

25.12.2020 08:53 Читали 14

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о том, что 31 декабря станет в регионе выходным днем, сообщает Волга Ньюс.

Напомним, ранее губернатор рекомендовал работодателям региона сделать последний день декабря выходным. Соответствующее обращение глава региона направил в Союз работодателей региона и в Федерацию профсоюзов области. Отдельно он попросил освободить от работы в последний день года женщин. Ряд работодателей региона уже последовали этой рекомендации и объявили последнюю субботу 2020-го рабочей, а 31 декабря - выходным.